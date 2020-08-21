МАУ ИЦ «Норильские новости»

Субсидированные авиабилеты

Субсидированные авиабилеты

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Субсидированные авиабилеты

Правительство России расширило перечень субсидируемых авиарейсов.

Субсидированные авиабилеты

«Перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций», — отметили в правительстве. Постановление касается авиасообщения с Иркутском, Красноярском, Читой, Горно–Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами. При этом долгожданного направления Норильск — Красноярск и обратно в этом списке пока нет. Из Норильска льготные билеты можно купить в Москву, Санкт–Петербург, Краснодар, Новосибирск, Сочи, Минводы, Анапу, Уфу, Ростов–на–Дону и Екатеринбург.

Напомним, федеральное субсидирование даёт авиакомпаниям возможность предоставлять билеты по сниженным тарифам льготным категориям россиян: молодым людям до 22 лет, женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет, инвалидам I группы и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей–инвалидов II и III групп и многодетным семьям.

Приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолёты. За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из федерального бюджета.

21 августа в 18:05 240
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