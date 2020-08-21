Субсидированные авиабилеты

«Перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций», — отметили в правительстве. Постановление касается авиасообщения с Иркутском, Красноярском, Читой, Горно–Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами. При этом долгожданного направления Норильск — Красноярск и обратно в этом списке пока нет. Из Норильска льготные билеты можно купить в Москву, Санкт–Петербург, Краснодар, Новосибирск, Сочи, Минводы, Анапу, Уфу, Ростов–на–Дону и Екатеринбург.

Напомним, федеральное субсидирование даёт авиакомпаниям возможность предоставлять билеты по сниженным тарифам льготным категориям россиян: молодым людям до 22 лет, женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет, инвалидам I группы и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей–инвалидов II и III групп и многодетным семьям.

Приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолёты. За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из федерального бюджета.