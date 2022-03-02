Правительство России запустило портал для граждан Объясняем.рф

Новый портал - источник проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая обновляется в режиме реального времени. Сайт работает по аналогии с порталом Стопкоронавирус.рф.

Уже сейчас на сайте Объясняем.рф можно найти ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны без исключения, – от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений. Например, повлияет ли текущая ситуация на социальные выплаты? Достаточно ли в магазинах продуктов первой необходимости? Также здесь открыта горячая линия для родителей.

Граждане могут направить свои вопросы по текущей ситуации в стране через форму обратной связи. Также обратиться к правительству можно через страницы «Объясняем.рф» в социальных сетях: в «Телеграме», «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Вайбере».

Мониторинг поступающих вопросов осуществляется постоянно. Ответы на них формируются максимально оперативно. В работу вовлечены все министерства и ведомства.

В ленту новостей оперативно добавляются самые актуальные материалы исключительно от официальных источников.

В разделе «Стопфейк» публикуются опровержения недостоверной информации, которая появляется в социальных сетях.

Дмитрий Чернышенко призвал россиян и прибывающих в страну иностранных граждан ориентироваться на публикующуюся на новом портале информацию и не доверять непроверенным данным.