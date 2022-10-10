Правительство утвердило новый статус электросамокатов

Согласно изменениям в правилах дорожного движения, которые были приняты в кабмине, перемещаться на средствах индивидуальной мобильности россияне смогут со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение средств индивидуальной мобильности отныне будет регулироваться специальными дорожными знаками. Речь идёт о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры.

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должен иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.