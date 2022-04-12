Правительство ввело упрощённую процедуру регистрации лекарств до конца 2023 года

Упрощение процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов позволит избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Госрегистрация требуется для вывода препаратов на рынок – как ввезённых из-за границы, так и отечественных. Упрощённая процедура позволит получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократится на 30 дней.

Медикаменты, которые можно будет регистрировать в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия. Её состав Минздрав утвердит в ближайшее время. Также по решению межведомственной комиссии вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке (сейчас – только в российской упаковке). Это правило будет действовать до конца года.