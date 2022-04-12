Правительство ввело упрощённую процедуру регистрации лекарств до конца 2023 года
Правительство ввело упрощённую процедуру регистрации лекарств до конца 2023 года
Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Упрощение процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов позволит избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Госрегистрация требуется для вывода препаратов на рынок – как ввезённых из-за границы, так и отечественных. Упрощённая процедура позволит получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократится на 30 дней.
Медикаменты, которые можно будет регистрировать в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия. Её состав Минздрав утвердит в ближайшее время. Также по решению межведомственной комиссии вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке (сейчас – только в российской упаковке). Это правило будет действовать до конца года.