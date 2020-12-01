МАУ ИЦ «Норильские новости»

Правительство выделило дополнительные средства на выплаты медработникам

Правительство выделило дополнительные средства на выплаты медработникам

Главная / Новости / Общество

Правительство выделило дополнительные средства на выплаты медработникам

Дополнительные десять миллионов рублей будут направлены медицинским работникам, которые помогают больным COVID-19.

Правительство выделило дополнительные средства на выплаты медработникам

По распоряжению Владимира Путина, главы государства, на поддержку врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, выделят дополнительные денежные средства из резервного фонда правительства РФ.

Михаил Мишустин, премьер-министр России, в свою очередь, обязал глав регионов проконтролировать процесс выплат, чтобы каждый получил деньги в кратчайшие сроки.

Фото Ирина Яринская
1 декабря в 10:35 430
ВрачиВыплатыПоддержка
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также