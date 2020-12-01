Правительство выделило дополнительные средства на выплаты медработникам

По распоряжению Владимира Путина, главы государства, на поддержку врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, выделят дополнительные денежные средства из резервного фонда правительства РФ.

Михаил Мишустин, премьер-министр России, в свою очередь, обязал глав регионов проконтролировать процесс выплат, чтобы каждый получил деньги в кратчайшие сроки.