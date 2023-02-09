Правоохранители и общественники провели со студентами беседу о вреде наркотиков

О том, какие опасности подстерегают тех, кто решил связаться с запрещёнными веществами, студентам рассказали старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Норильского ОМВД Галечян Олеся и заместитель председателя Общественного совета при Норильском ОМВД Игорь Соловиенко. Послушать специалистов пришли первокурсники Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, для них такие беседы весьма полезны. Важно объяснить молодёжи, что всего одна ошибка может привести к непоправимым последствиям. Ведь наркомания наносит сильнейший вред здоровью и также может повлиять на здоровье будущих детей. Людям, состоящим на наркологическом учёте, трудно устроиться на работу, а уж на государственную службу или на предприятие их и вовсе не принимают. Круг их общения сокращается и становится очень специфическим. Весь их мир вращается вокруг очередной дозы. Разве это жизнь?

- Такие мероприятия очень важны, — считает Юрий Похабов, директор Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. — В этом возрасте ребят подстерегает множество соблазнов. Поэтому нужно именно сейчас рассказывать об опасностях и ответственности, которые влекут за собой наркотики. Ведь предупреждён — значит вооружён.

Да, о вреде наркотиков наслышаны многие, а вот о том, какое последует наказание, например за их хранение или распространение, знают далеко не все. К тому же торговцы смертью, стараясь привлечь в свои ряды молодёжь, часто оперируют полуправдой, убеждая подростков в том, что к уголовной ответственности до достижения шестнадцатилетия их привлечь не могут.

Однако майор полиции Олеся Галечян отмечает, что по ряду преступлений по статье 228 Уголовного кодекса РФ уголовная ответственность наступает уже с 14 лет.

В норильском отделе наркоконтроля несовершеннолетних на учёте не числится, и это радует. Такой показатель — заслуга как норильских полицейских, так и городских властей, которые регулярно организовывают профилактические мероприятия.