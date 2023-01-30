Правоохранители напоминают норильчанам основные признаки потенциально опасных интернет-магазинов

Сегодня всё чаще горожане отдают предпочтение онлайн-шопингу. Однако не всегда это может быть безопасно. Мошенники ежедневно создают множество интернет-площадок, на которых обманывают доверчивых покупателей.

Чтобы не попасть на подобную уловку и не потерять деньги, Норильский ОМВД рекомендует гражданам обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных интернет-магазинов:

– Низкая цена. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный приём для привлечения жертв. Важно проверить цены на этот товар в других интернет-магазинах. Не поддавайтесь на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить», «реализация таможенного конфиската».

– Требование предоплаты. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платёжных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, имейте в виду, что такая сделка опасна.

– Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Данные факторы вынуждают покупателей пользоваться для доставки товара услугами транспортных компаний и вносить предоплату. Злоумышленники могут предоставить поддельные квитанции об отправке товара транспортной компанией.

– Отсутствие контактной информации и сведений о продавце. Если на сайте интернет-магазина отсутствуют данные сведения или представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном, такой магазин может представлять опасность. Если на сайте указан адрес магазина, проверьте, действительно ли он существует. Часто злоумышленники указывают несуществующие адреса либо по данным адресам располагаются другие организации.

– Отсутствие у продавца или магазина «истории». Если интернет-магазин или учётная запись продавца зарегистрированы несколько дней назад, сделка с ними может быть опасной. Создание интернет-магазина – дело нескольких часов, изменение его названия и переезд на другой адрес – дело нескольких минут. Будьте осторожны при совершении покупок в только что открывшихся магазинах.

– Неточности или несоответствия в описании товаров. Если в описании товара присутствуют явные несоответствия, следует осторожно отнестись к подобному объявлению. Внимательно прочитайте описание товара и сравните его с описаниями на других интернет-ресурсах.

– Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров. Если в процессе совершения покупки менеджер магазина начинает торопить вас с заказом и оплатой товара, убеждая в том, что если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет снят с продажи, не поддавайтесь на уговоры и трезво оценивайте свои действия.

– Подтверждение личности продавца путём направления отсканированного изображения паспорта. Ожидая перевода денег, продавцы в социальных сетях часто направляют изображение своего паспорта покупателю с целью подкупить его доверие. Помните, что при современном развитии техники изготовить изображение паспорта на компьютере не представляет труда.

Если интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, задумайтесь о целесообразности совершения сделки. А если под их описание подходят два или более признака, лучше воздержитесь от контактов с данным продавцом или магазином.