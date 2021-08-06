Правоохранители напоминают: за распитие алкоголя в общественных местах предусмотрена административная ответственность

В рамках федерального законодательства распитие алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, не допускается:

- в детских, образовательных, медицинских организациях, на спортивных объектах, а также прилегающих к ним территориях;

- в организациях культуры, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях;

- на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности;

- на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях;

- в нестационарных торговых объектах;

- в других общественных местах, в том числе во дворах, подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).

В случае нарушения гражданам грозит штраф в размере от 500 до 1 500 рублей.