МАУ ИЦ «Норильские новости»

Правоохранители Норильска отработали действия при сигнале «Учебный сбор личного состава»

Правоохранители Норильска отработали действия при сигнале «Учебный сбор личного состава»

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Правоохранители Норильска отработали действия при сигнале «Учебный сбор личного состава»

Правоохранители Норильска отработали действия при сигнале «Учебный сбор личного состава»Правоохранители Норильска отработали действия при сигнале «Учебный сбор личного состава»

В начале построения руководители подразделений доложили о прибытии и готовности личного состава к смотру. Начальник Норильского ОМВД России полковник полиции Олег Мусихин проверил форму одежды полицейских: правильное размещение нашивок, нагрудных знаков, соответствие служебных удостоверений, специальных жетонов с личными номерами. С полицейскими были отработаны элементы строевой подготовки, а также проведены практические занятия по надеванию противогазов.

По итогам мероприятия Олег Мусихин отметил профессионализм сотрудников полиции и полную готовность к обеспечению правопорядка в городе.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
16 февраля в 13:56 240
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