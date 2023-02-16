Правоохранители Норильска отработали действия при сигнале «Учебный сбор личного состава»

В начале построения руководители подразделений доложили о прибытии и готовности личного состава к смотру. Начальник Норильского ОМВД России полковник полиции Олег Мусихин проверил форму одежды полицейских: правильное размещение нашивок, нагрудных знаков, соответствие служебных удостоверений, специальных жетонов с личными номерами. С полицейскими были отработаны элементы строевой подготовки, а также проведены практические занятия по надеванию противогазов.

По итогам мероприятия Олег Мусихин отметил профессионализм сотрудников полиции и полную готовность к обеспечению правопорядка в городе.