Правоохранители подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Жилой сектор»

В Норильске сотрудники полиции проверили 277 граждан, среди которых 88 поднадзорных, 76 человек, формально попадающих под административный надзор, более 60 граждан, совершивших бытовые правонарушения, 25 несовершеннолетних, состоящих на учёте, и 27 родителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседы с многодетными семьями и семьями, находящимися в социально опасном положении. По итогам мероприятия на учёт было поставлено двое граждан, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, а также пресечено 67 административных правонарушений. Участковые уполномоченные полиции, помимо прочего, напоминали гражданам о правилах личной безопасности и раздавали памятки по профилактике мошенничеств.

Проведение второго общекраевого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Жилой сектор» запланировано на август 2022 года.