Правоохранители рекомендуют норильчанам быть осторожными в обращении с банкнотами крупных номиналов

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Норильского ОМВД России напоминают, при выполнении операций с наличными деньгами обязательно следует проверять банкноты не менее чем по трём признакам:

– взять купюру в руки, несколько раз согнуть и легко провести вдоль сгиба ногтем - на фальшивых купюрах некачественная краска будет отслаиваться на перегибах даже при незначительном воздействии на неё;

– внимательно осмотреть края купюры. Как правило, самые распространённые подделки банкнот склеены из двух слоёв тонкой бумаги. Если купюра поддельная, то при внимательном рассмотрении, можно увидеть отслоение бумаги на углах;

– взять купюру крупного достоинства (1000, 2000 или 5000 рублей) и поднести к источнику света так, чтобы его лучи под углом падали на герб города, изображённый на купюре. Если купюра подлинная, то герб начнет переливаться. Если купюра поддельная, то рисунок не изменит цвет.

Стражи порядка обращаются к гражданам: при обнаружении банкнот с признаками подделки или вызывающих сомнения незамедлительно сообщать в дежурную часть по телефонам 47-24-01; 34-02-02 или 102.