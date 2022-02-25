Праздник, посвящённый Международному дню белого медведя, пройдёт в Норильске 27 февраля

Сотрудники Проектного офиса развития Арктики проведут в Молодёжном центре с 13.30 до 16.00 экологический квест для детей. В это же время здесь будет вестись приём пластикового мусора.

На переработку принимаются пластиковые бутылки с маркировкой 1–PET (1–ПЭТ) — кроме тары от масла; бутылки из–под моющих средств, шампуней с маркировкой 2–HDPE (ПНД) и 4–LDPE (ПВД); пакеты–майки, плотные пакеты, фасовочные пакеты с маркировкой 2–HDPE (ПНД) и 4–LDPE (ПВД); твёрдая и мягкая упаковка от пищевых продуктов с маркировкой 5–PP.

Организаторы акции обращают внимание горожан, что вторсырьё должно быть чистым и сухим, без этикеток, смятым и расфасованным по видам.

Отметим, что обычные бутылки 1–ПЭТ из–под прохладительных напитков норильчане ежедневно могут сдать в фандомат, установленный в фойе Молодёжного центра.

Проект «Пластик в дело» ПОРА, реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов, направлен на уменьшение количества пластикового мусора в Арктике. Проект дает возможность каждому норильчанину осознанно подойти к вопросу раздельного сбора мусора и сделать шаг в этом направлении.