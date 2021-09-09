Предложение партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра одобрено

По словам секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, парламентарии партии совместно с кабмином законопроект доработают и внесут в Госдуму. В новом сезоне его оперативно примут.

«Партия предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», — сказал Андрей Турчак.

Представители партии ранее неоднократно поднимали данный вопрос. И в конце концов инициатива была одобрена.

«Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО», — отметил секретарь генсовета «Единой России».