Предприятиям Красноярского края окажут грантовую поддержку в коммерциализации IT-решений

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Подать заявку на участие могут предприятия, которые планируют доработку и масштабирование собственных цифровых решений, продуктов или платформ и вывод собственной продукции на зарубежные рынки.

При рассмотрении конкурсных заявок экспертное жюри будет ориентироваться на соответствие проекта приоритетным направлениям грантовой поддержки по разработке, применению и коммерциализации российских IT-решений. Среди них: инженерное ПО; системы управления; системы планирования ресурсов предприятия; средства обеспечения информационной безопасности и защиты данных; средства управления базами данных; системы управления взаимоотношениями с клиентами; новые коммуникационные интернет-технологии и другие.

В конкурсе могут принимать участие предприятия, состоящие в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и имеющие статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие». Приоритет будет отдан проектам с большим объёмом привлекаемых внебюджетных средств и большим плановым объёмом выручки.

Заявки принимаются до 10.00 (МСК) 4 июля через систему АС Фонд-М по ссылке: https://online.fasie.ru. Победители получат грантовую поддержку в размере до 20 млн рублей при условии, что внебюджетное софинансирование составит не менее 25% суммы гранта. Срок выполнения проекта должен составлять 12, 18 или 24 месяца.

Подробные условия и порядок участия можно найти в положении конкурса по ссылке. Региональным представителем Фонда содействия инновациям является КРИТБИ. Эксперты и сотрудники помогают составить заявки по телефону 8 (391) 201-77-77 (доб. 2178, 2131).