Предпринимателей края приглашают на встречу с Корпорацией МСП

В Красноярск впервые приедут представители федерального института поддержки малого и среднего предпринимательства — Корпорации МСП. Возглавит делегацию заместитель генерального директора Корпорации Кирилл Коломийцев.

Главная цель поездки — открытый диалог с бизнесом региона, а также обсуждение наиболее актуальных для сектора малого и среднего предпринимательства вопросов с представителями органов власти, банков и региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.

На встрече эксперты расскажут о том, какие финансовые меры поддержки могут получить предприниматели, как получить кредит под поручительство, если не хватает залога, какие антикризисные меры поддержки доступны в Красноярском крае, как получить льготное оборудование в лизинг по ставкам 6 и 8%, как снизить административную нагрузку на бизнес, как найти поставщиков и новые рынки сбыта продукции и т. д. Предприниматели смогут задать все интересующие их вопросы.

Встреча состоится в центре «Мой бизнес» (ул. Матросова, 2) 24 июня в 13.00. Для участия в режиме онлайн необходима регистрация на цифровой платформе МСП.РФ, которая создана и развивается Корпорацией МСП в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», по ссылке.