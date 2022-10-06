Предпринимателей края приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Твоё дело. Молодой предприниматель России»

Организаторы отмечают, что для тех, кто подаст заявку на участие, центр «Мой бизнес» Красноярского края проведёт специальные мастер-классы, которые помогут им ярко представить себя на этапах.

«Конкурс нацелен не только на поиск талантливых молодых предпринимателей со всей страны, но и на тиражирование самых успешных практик. Это мощный нетворкинг и большой стимул вывести свой бизнес на совершенно новый уровень развития. В этом году центр «Мой бизнес» подготовил для конкурсантов из Красноярского края ряд мероприятий, которые увеличат их шансы на победу. Это, например, работа с экспертом над видеопрезентацией бизнеса, которая является важной частью отбора», – отметил руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Участники будут разделены на две лиги: «Молодой предприниматель» – для действующих предпринимателей (самозанятые, индивидуальные предприниматели, акционеры/учредители юридических лиц) и «Молодёжь с идеями» – для школьников и студентов.

Заявки принимаются до 10 октября на сайте конкурса. Сам конкурс проводится в несколько этапов. Финал и торжественное награждение победителей и призёров конкурса состоится в рамках фестиваля молодёжного предпринимательства в Москве.

Стоит отметить, что в прошлом году центр «Мой бизнес» впервые проводил региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Победителем стал основатель и руководитель красноярской сети барбершопов «Тайга» Василий Захарюта. На всероссийском этапе в Москве он занял второе место в номинации «Сфера услуг».