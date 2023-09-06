Предпринимателей Норильска приглашают принять участие в значимом федеральном событии

Работники предприятий научатся устранять потери, сокращать производственный цикл, влиять на технологический уклад для повышения производительности труда, а также разрабатывать новые способы организации труда.

«Кубок по рационализации и производительности стал значимым федеральным событием обновлённого движения рационализаторов и основной коммуникационной площадкой для демонстрации лучших инструментов реализации национального проекта. Идеи рационализаторов помогают предприятиям производить и зарабатывать больше, что способствует развитию отраслей и экономики в целом», – отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Мероприятие пройдёт с 13 по 17 ноября. Регистрация открыта до 26 октября. Заявки по направлению «Фабрика производственных процессов» принимаются до 18 сентября.

С условиями участия и более подробной информацией о конкурсных направлениях можно ознакомиться на официальном сайте Кубка 2023.