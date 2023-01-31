Предприниматели из сферы гостеприимства смогут прокачать свои знания

Акселератор – это площадка для роста бизнеса и развития предпринимательских компетенций, возможность получить новые полезные контакты и презентовать потом в Москве свои продукты или услуги перед потенциальными инвесторами. Предприниматели будут работать под руководством экспертов над повышением прибыльности, тестированием новых идей, созданием партнёрской сети, продвижением и масштабированием в течение 2,5 месяца.

В программе могут принять участие индивидуальные предприниматели и компании, которые есть в Едином реестре субъектов МСП. Также среди главных условий - возраст бизнеса должен быть не менее одного года и уже были проведены первые продажи. Кроме того, необходима команда – минимум два сотрудника, которые задействованы в управлении компанией.

Организатор программы – Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

Заявку на участие в акселераторе предприниматели Красноярского края могут подать до 5 февраля 2023 года на цифровой платформе МСП.РФ, которая разработана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», по ссылке.

Всё о программе можно узнать по телефону горячей линии 8-927-655-67-83.