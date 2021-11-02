Предприниматели края могут получить льготные кредиты под 3% и единовременные выплаты для поддержки бизнеса

Предприятиям и организациям из наиболее пострадавших отраслей выдают льготные кредиты по ставке 3% годовых в 35 банках. Воспользоваться такими займами могут представители 17 направлений: гостиничный бизнес, кинотеатры, музеи, зоопарки, турагентства, стоматологии, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, организации, которые оказывают услуги по дневному уходу за детьми, и т. д. Такие данные приводят специалисты Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Кредит можно оформить на полтора года из расчёта одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения — до 18 месяцев. Первые полгода предприниматели могут ничего не платить — ни проценты, ни основной долг, а после в течение второго полугодия погашать заём равными долями.

Ключевое условие — компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Выдача льготных кредитов завершится 30 декабря.

Малые и средние предприятия региона, а также социально ориентированные некоммерческие организации могут получить безвозмездные гранты. Это единовременные выплаты из расчёта одного МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника в поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней. Предпринимателям нужно лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Деньги придут в течение восьми рабочих дней после подачи заявки. Выплаты начнутся уже 15 ноября.

Получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а те, в свою очередь, — от выплаты подоходного налога.

Как пояснила Татьяна Бочарова, руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, федеральные меры поддержки призваны помочь бизнесу адаптироваться к новым ограничениям из-за COVID-19:

- Кроме того, в агентстве подготовлены предложения для нового пакета региональных мер поддержки, которые сейчас прорабатываются в правительстве края. Также в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнес может воспользоваться финансовыми продуктами центра «Мой бизнес», который в этом году пересмотрел условия предоставления микрозаймов, чтобы они стали доступны большему количеству предпринимателей.

Подробная информация о новых мерах поддержки на сайте covid.economy.gov.ru