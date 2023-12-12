Предприниматели Красноярского края из сферы услуг получат господдержку при работе на популярной торговой платформе

Предпринимателям, которые пополнят кошелёк на «Авито» платежом на сумму от трёх тысяч рублей в период с 30 ноября по 23 января 2024 года, «Авито» начислит бонусами 100% от суммы пополнения. В общей сложности может быть начислено до 22 тысяч бонусов за всю программу.

Бонусы будут доступны в течение одного месяца с момента их начисления – ими можно будет оплатить до 99% стоимости услуг продвижения. Программа доступна самозанятым, ИП и организациям, работающим в сфере услуг.

Дополнительно будет запущена информационная кампания по развитию бизнеса на платформе: пройдёт вебинар по электронной коммерции как для начинающих, так и для опытных предпринимателей.

«Множество недобросовестных «специалистов» учат предпринимателей в том числе платформенному продвижению. И здесь одно из решений – активное взаимодействие с самой площадкой. Мы видим ёмкость в комплексных программах, которые помогают не только продвинуть услугу, но и получить знания. В России более полумиллиона предпринимателей работают в сфере услуг, и именно они смогут воспользоваться данной возможностью продвижения на «Авито Услугах», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтверждёнными данными, зарегистрированные на «Авито» как исполнители услуг. Получить бонусы на продвижение на «Авито Услугах» могут предприниматели, которые за последний год не приобретали услуги продвижения на «Авито» или являются новыми пользователями.

«Период подачи заявок на участие в программе – по 31 декабря. Для того чтобы получить эту меру поддержки, предприниматели и самозанятые из сферы услуг Красноярского края должны обратиться в региональный центр «Мой бизнес» по номеру 8-800-234-0-124 или заполнить заявку онлайн по ссылке. Такие программы довольно популярны: Красноярский край вошёл в топ-20 регионов по количеству заявок от бизнеса на прошлую акцию с «Авито». Напомню, центр «Мой бизнес» функционирует благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент», – добавил исполняющий обязанности руководителя центра «Мой бизнес» Красноярского края Александр Звездов.