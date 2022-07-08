Предприниматели Красноярского края могут продвигать свой бренд в популярной социальной сети

Увеличить свой рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг в соцсети «ВКонтакте» предприниматели смогут, обратившись в региональную сеть центров «Мой бизнес». В течение двух рабочих дней после подачи заявки предпринимателю придёт личное сообщение от сообщества «ВКонтакте для бизнеса» с индивидуальным промокодом и инструкцией по его активации.

Данная мера является одним из инструментов, реализуемых правительством РФ для поддержки бизнеса в условиях санкционных ограничений. «Министерство экономического развития и структура поддержки малого и среднего предпринимательства чутко реагируют на запросы предпринимателей. Мы отмечаем большой рост пользователей в российских социальных сетях. Так, аудитория «ВКонтакте» по итогам первого квартала 2022 года составила 73,4 млн пользователей рунета в месяц. Малый и средний бизнес ищет свою аудиторию и клиентов на этих площадках и усиливает работу на них. Поэтому мы предлагаем инструменты поддержки в этой сфере», – сказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. Мерой поддержки могут воспользоваться предприниматели, которые раньше не рекламировались во «ВКонтакте» или последний раз запускали продвижение более полугода назад.

Программа действует до 31 августа 2022 года, но может быть завершена организаторами досрочно. Подробнее об условиях программы предприниматели края могут узнать по тел. 8-800-234-0-124, на сайте мойбизнес-24.рф.