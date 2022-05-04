Предприниматели Норильска могут представить свою продукцию на международных и всероссийских выставках

Центр «Мой бизнес» берёт на себя организацию поездки, оплачивает бронирование выставочной площади и регистрационный взнос в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Проезд, транспортировка продукции и проживание – за счёт самого участника.

В этом году на международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild был организован коллективный стенд Красноярского края, на котором были представлены пять компаний: ООО «Рапид Билдинг», АО «Опытно-конструкторское бюро автоматики и радиоэлектронной техники», ООО «Эковата-Сибирь», ООО «Деквуд» и аналитическое агентство «Амикрон». Также была оказана поддержка ООО «Русский профиль» в организации индивидуального стенда. Компании провели переговоры с потенциальными покупателями из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси и Армении.

Красноярская компания «СТВ-Сервис» приняла участие в международной пищевой выставке «УзФуд» в Ташкенте. Предприниматель представил посетителям пищевые добавки для разных отраслей пищевой промышленности, упаковочные материалы, колбасные оболочки и моющие средства. В результате был заключён экспортный контракт с компанией из Узбекистана на поставку моющих средств.

Ближайшее международное событие, куда «Мой бизнес» приглашает предпринимателей, пройдёт 21-22 июня в Санкт-Петербурге. В выставке продуктов питания и непродовольственных товаров для сетевой розницы и гостинично-ресторанного бизнеса «Белые ночи» будет полезно принять участие компаниям региона из сферы пищевой индустрии. Выставка позволит установить прямые деловые контакты между поставщиками потребительских товаров и розничными сетями России и стран ЕАЭС, а также поможет вывести региональные товары на зарубежные рынки. Заявки в центре ждут до 31 мая на сайте мойбизнес-24.рф, по тел. 8-800-234-0-124 или по электронной почте vopros@mb24.ru.

Также в этом году предпринимателей Красноярского края планируют позвать в деловые поездки и на выставки в Беларусь, Казахстан, Монголию, Турцию, Китай, Египет, Индонезию и ОАЭ.