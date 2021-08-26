МАУ ИЦ «Норильские новости»

Предприниматели Норильска получат краевую поддержку

Предприниматели Норильска получат краевую поддержку

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Предприниматели Норильска получат краевую поддержку

Из краевого бюджета выделено 180 млн рублей на поддержку предпринимательства в 19 городах региона, среди которых оказался и Норильск.

Предприниматели Норильска получат краевую поддержку

«В каждом муниципалитете теперь проводят конкурсы, по итогам которых деньги направят конкретным предпринимателям. Средства можно потратить на возмещение части затрат на строительство или реконструкцию производственных зданий, на приобретение оборудования в лизинг или кредит, на модернизацию производства, продвижение товаров, услуг и повышение качества производимых товаров», - рассказал заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Антон Нарчуганов.

Помощь предпринимателям оказывается в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» госпрограммы края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».

Фото из открытых источников
26 августа в 11:14 460
ПредпринимательствоПомощьКрасноярский край
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