Предприниматели Норильска помогли школьникам подготовиться к учебному году

Ежегодно десятки норильских предпринимателей наряду со всеми неравнодушными норильчанами приобретают школьникам всё, что необходимо для учёбы, рассказал координатор федерального партпроекта «Предпринимательство», председатель правления Союза промышленников и предпринимателей Заполярья Алексей Лупка: «Мы приобретаем школьные рюкзаки с годовым набором канцелярских принадлежностей и наборы для творчества, чтобы вручить их ребятам из малообеспеченных семей. Предприниматели нашего города всегда живо откликаются на такие акции, потому что видеть радость на лицах детей — бесценно. А чтобы предстоящее обучение в школе у будущих первоклашек ассоциировалось только с приятными эмоциями, устраиваем для них вот такие праздники».

В завершение праздничной программы предприниматели обратились к первоклассникам с напутственной речью, пожелав отличных оценок, интересных уроков и примерного поведения, а также вручили ребятам долгожданные и такие нужные подарки.

«Многие норильские предприниматели оказывают гуманитарную помощь по разным направлениям, но очень не любят об этом рассказывать. Считают, что добро должно быть тихим. И всё же хочу поблагодарить Анну Макуху, Алексея Лупку, Фаига Давудова, Виктора Коновалова, Дмитрия Исакова, Константина Замякина, Дмитрия и Елену Дудченко за участие в акции «Помоги пойти учиться». Это очень важный вклад в будущее нашего города», — поблагодарила благотворителей директор Центра семьи «Норильский» Елена Каушнян.

Уже сегодня около трёх тысяч юных норильчан впервые сели за школьные парты; 1100 школьников, напротив, начали свой последний школьный год в качестве будущих выпускников 11-х классов. В целом же новый учебный год начался для более 24 тысяч ребят.

Добавим, что акция «Помоги пойти учиться» продлится до 1 октября.