Предприниматели Норильска пополнили запасы продовольствия после ажиотажа

- После 24 февраля люди бросились скупать крупы, сахар, подсолнечное масло, соль. Сегодня повышенного спроса нет, запасов продовольствия в среднем хватит на 300 дней торговли. Мы еженедельно мониторим этот показатель во всех крупных сетях и у оптовых поставщиков. Дефицита не будет. Также, учитывая ажиотажный спрос, предприниматели сделали дополнительный запас сахара — ещё на 206 дней торговли. Таким образом, его хватит более чем на 500 дней. Резерв подсолнечного масла тоже пополнен, — рассказала Ирина Чичерина.

Кроме того, сформирован крупный запас непродовольственных товаров, его хватит в среднем на 500 дней торговли. В УПРиУ отмечают, что проблем логистикой у норильских предпринимателей нет, а поставщики продолжают выполнять договорные обязательства.

Что касается цен на продукты, то основной их рост был выявлен в марте. Сегодня он точечный — дорожают определённые группы товаров, в частности скоропортящиеся, доставляемые самолётом. Так, яйцо поднялось в цене на 6%, масло — на 9,3%, молоко — почти на 20%.

- 20% — это существенный рост, но этот показатель складывается из цен на весь ассортимент молока, включая так называемое элитное. К счастью, в Норильске большой выбор этого продукта — есть молоко и по 80, и по 90 рублей. Такая же ситуация и с другими продуктами, — добавила начальник УПРиУ.

Она напомнила, что государство может регулировать цены, но только на социально значимые товары. Согласно постановлению правительства края их 34, и это исключительно продукты питания, остальное — на свободном рынке. Но УПРиУ совместно с другими контрольно-надзорными органами и прокуратурой контролирует ценообразование. Рейды проходили весь март и в начале апреля, под проверку попали все торговые сети города. Был выявлен ряд нарушений.

- Мы продолжаем работу в этом направлении. Проверяем и крупные сети, и маленькие магазины. Просьба к жителям: если вы обращаетесь к нам с жалобами на неадекватное повышение цен, указывайте, пожалуйста, конкретную информацию — название магазина, наименование продукта, также желательно приложить фото ценников в качестве доказательства, — заключили в УПРиУ.