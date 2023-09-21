МАУ ИЦ «Норильские новости»

Предприниматели Норильска смогут прокачать бизнес-проекты и получить инвестиции

Предприниматели Норильска смогут прокачать бизнес-проекты и получить инвестиции

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Предприниматели Норильска смогут прокачать бизнес-проекты и получить инвестиции

В Норильске стартует программа интенсивного развития проектных инициатив малого и среднего бизнеса от компании «Норникель» и Российского союза промышленников и предпринимателей «GR-акселератор».

Предприниматели Норильска смогут прокачать бизнес-проекты и получить инвестиции

В течение квартала предприниматели, менторы и представители органов власти создадут мультиформатные команды для запуска новых инвестиционных проектов. Предприниматели проработают проект с экспертами и выявят точки роста, обменяются опытом и ресурсами друг с другом, привлекут партнёров в лице представителей органов власти и инвесторов.

Впервые в практике поддержки бизнеса норильские власти помогут предпринимателям реализовать проект за максимально короткое время и снимут лишние административные барьеры.

В акселераторе могут принять участие предприниматели, уже реализующие собственный инвестиционный проект и заинтересованные в поддержке местных властей и институтов развития. Прошедшие интенсив примут участие в инвестиционных сессиях и смогут получить льготный заём или инвестиции в свой проект.

Презентация результатов работы команд в акселераторе состоится в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей в декабре 2023 года.

Получить дополнительную информацию и записаться для участия в акселераторе можно по телефону +7 (963) 191-53-84.

Фото из открытых источников
21 сентября в 13:33 580
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