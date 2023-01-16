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Предприниматели-участники СВО будут освобождены от статистической отчётности

Предприниматели-участники СВО будут освобождены от статистической отчётности

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Предприниматели-участники СВО будут освобождены от статистической отчётности

Об этом сообщили в правительстве РФ.

Предприниматели-участники СВО будут освобождены от статистической отчётности

Мобилизованные предприниматели освобождены от данной процедуры во время несения военной службы. Во избежание штрафов Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, уже пописал соответствующее постановление.

Документом внесены изменения в постановление правительства «О мерах поддержки мобилизованных лиц». Он предусматривает, что информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчётность во время несения воинской службы.

Напомним, что ранее правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Для мобилизованных продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам. Также правительством утверждено постановление о расчёте страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.

Фото Владимир Макушкин
16 января в 18:28 650
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