Предпринимателям и самозанятым Красноярья помогут в продвижении своих продуктов на электронных торговых площадках
Предпринимателям и самозанятым Красноярья помогут в продвижении своих продуктов на электронных торговых площадках
Помощь в продвижении им окажет центр «Мой бизнес». В прошлом году данной мерой поддержки благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» воспользовались 22 предпринимателя.
«Услуга размещения на маркетплейсах подразумевает, что специалист помогает с регистрацией на платформе, заполнением карточек товаров и продвижением продукции предпринимателя в течение двух месяцев. Больше всего заявок мы получаем от предпринимателей, который хотели бы попасть на Wildberries и Ozon. Наиболее популярные товары для размещения – продукция собственного производства, в том числе ремесленная, ведь данную услугу мы оказываем и самозанятым, и предпринимателям, и экспортёрам», – рассказывает представитель региональной сети центров «Мой бизнес» Анна Пономаренко.
Среди экспортёров спросом пользуются отраслевые площадки Fordaq и «Лесной ресурс», где предприниматели реализуют продукцию из дерева и стройматериалы. Также популярна азиатская площадка Alibaba.
Чтобы воспользоваться помощью в размещении товаров на международных и российских маркетплейсах, можно оставить заявку на сайте мойбизнес-24.рф, через консультантов по телефону 8-800-234-0-124, а также лично в одном из филиалов или представительств центра «Мой бизнес» в районах края. Услуга бесплатная для самозанятых и экспортёров, остальным предпринимателям – на условиях софинансирования.