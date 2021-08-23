Предпринимателям Красноярья помогут преодолеть барьеры в развитии

За помощью в комиссию смогут обратиться предприниматели, столкнувшиеся с проблемами, в том числе связанными с деятельностью органов власти, контрольно-надзорных органов, с доступом к объектам коммунальной и транспортной инфраструктуры, инфраструктуре поддержки бизнеса и так далее.

«Комиссия является новым инструментом поддержки бизнеса в регионе и создана по поручению губернатора Красноярского края. Каждое обращение мы будем тщательно прорабатывать. Работа будет построена на индивидуальном подходе к проблемам предпринимателей», - пояснил заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

Обратиться за помощью можно на сайте сети центров «Мой бизнес». Эти центры созданы в регионе в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».