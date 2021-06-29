Предпринимателям представили ТОП-20 франшиз для Норильска

Слушателям рассказали о 20 франшизах для малого и среднего бизнеса, которые могут быть успешно реализованы в Норильске - от субаренды жилья с перепрофилированием его под апартаменты, центров скорочтения и инженерных курсов для школьников до ювелирных ателье, фудтраков и кофеен-кондитерских, работающих «на вынос».

«Не каждая франшиза легко ложится на нашу территорию. Прежде чем сделать выбор, нужно проанализировать местный рынок и руководствоваться в том числе накопленным опытом. Агентство развития Норильска располагает обширной базой знаний и готово помогать предпринимательскому сообществу анализировать франшизы», – подчеркнул Роман Кулян, заместитель директора АРН по инвестициям и развитию бизнес-среды.

Начинающие бизнесмены сразу приметили для себя некоторые идеи, особенно те, которые не требуют больших вложений. В ближайшее время они обсудят все детали франшизы со специалистами АРН.

Отдельно участники круглого стола обсудили упаковку франшизы. Своим опытом в этом вопросе поделился Константин Замякин, владелец сети Wecafe. В 2018 году он открыл в Норильске четыре кофейни по продаже бразильского кофе с альтернативным методом его приготовления. Товарный знак предприниматель зарегистрировал в марте 2020 года, а недавно завершил процедуру упаковки своего бизнеса во франшизу.

«Интерес к франшизе Wecafe уже проявляли представители Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы. Зачастую при выборе франшизы предприниматели «клюют» на возраст франшизы и число открытых точек. По этим параметрам нам пока конкурировать сложно. Однако в отличие от многих франшиз кофеен мы предлагаем целый пакет услуг, значительно облегчающий процесс запуска бизнеса», – рассказал Константин Замякин.

Также он добавил, что самым трудоёмким этапом при упаковке франшизы является составление договора коммерческой концессии и разработка маркетингового плана. Специалисты АРН готовы помочь бизнесменам на этом этапе. Агентство развития Норильска заинтересовано в том, чтобы в городе появлялось как можно больше качественных услуг и новых сервисов.

Получить полезную информацию о франшизах можно на сайте Центра готового бизнеса и франчайзинга Норильска.