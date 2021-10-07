Предпринимателям стала доступна новая мера финансовой господдержки

Новый механизм разработан правительством Российской Федерации совместно с корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Теперь предприниматели могут получить кредит в банках при поручительстве корпорации МСП. Чтобы оформить такое поручительство, предпринимателю необходимо обратиться в один из банков, которые участвуют в проекте: «Открытие», «Промсвязьбанк», «Российский национальный коммерческий банк», Сбербанк, ВТБ и МСП Банк. Весь документооборот между корпорацией и заёмщиком осуществляется в цифровом формате.

«Поручительство корпорации МСП обеспечивает до 50% от суммы кредита. Комиссию за поручительство платит банк, а не предприниматель. Новый механизм позволяет получить кредиты тем предпринимателям, которым они раньше были недоступны из-за отсутствия залога», - пояснила Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

В Красноярском крае уже выданы первые кредиты в рамках новой программы. Всего на данный момент банки страны предоставили российским предпринимателям кредиты на общую сумму более миллиарда рублей. Финансирование направлено компаниям под поручительства корпорации МСП на сумму 520 млн рублей.

«Первый опыт реализации проекта уже показал верность выбора стратегии по повышению доступности финансирования бизнеса. Следующим шагом для нас станет масштабирование зонтичного механизма и расширение списка участвующих банков», - отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Узнать подробнее о новой финансовой мере поддержки предприниматели края могут по ссылке.