Председатель краевого Заксобрания во время рабочего визита в Норильск встретился с представителями здравоохранения город

От руководства Красноярского края и от себя лично Дмитрий Свиридов от всей души поприветствовал собравшихся, признавшись, что на всех встречах в коллективах обязательно упоминал о необходимости вакцинации.

Показателем слаженной и самоотверженной работы медиков Красноярья является сократившееся на сегодняшний день количество госпиталей - из 65 временных пунктов в Красноярском крае функционирует 11, из 7 тысяч коек занятыми осталось около 1300. Это, по словам Дмитрия Свиридова, вне всякого сомнения, является плодами профессиональной работы медиков, в том числе и норильских.

Дмитрий Свиридов вручил несколько благодарственных писем от Законодательного собрания Красноярского края представителям медицинского сообщества Норильска с формулировкой «За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм при оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией».

Труд врачей должен в обязательном порядке поддерживаться, поэтому со своей стороны председатель Заксобрания края пообещал всяческую поддержку в виде отдельных напоминаний во время своих посещений коллективов. По его словам, имеющиеся в краевом правительстве данные говорят о том, что Норильск в целом по краю немного отстаёт от темпов вакцинации. Поэтому председатель Законодательного собрания поддержал инициативу руководителя территориального отдела здравоохранения Кобы Кавтеладзе о предоставлении вакцинирующимся в качестве стимулирующей меры кроме выходного дня в день прививки ещё один дополнительный день к отпуску.

По замечанию Дмитрия Свиридова, Норильск сегодня находится в фокусе внимания не только краевого правительства, но и федеральных органов власти. Это позволит существенно улучшить качество ремонтов и оснащения по всем программам социально-экономического развития территории и позволит выйти Норильску на качественно новый уровень жизни.