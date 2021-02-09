Председатель Общественного совета при ГУ МВД по Красноярскому краю проверил работу норильских участковых

В рамках рабочего визита Валерий Васильев проверил работу норильских подразделений полиции. Среди них оказался и опорный пункт участковых уполномоченных ОМВД России по городу Норильску. Совместно с председателем Общественного совета при ОМВД России по городу Норильску Юрием Кононченко он проверил работу сотрудников, уровень ведения документации, материально-техническое оснащение опорного пункта. Также внимание обратили и на доступность размещения необходимой наглядной информации для граждан. В ходе беседы была затронута одна из острых проблем — это нехватка кадров.

Чтобы понять причину возникновения данной проблемы, Валерий Васильев расспросил участковых об условиях труда. Особый интерес у него вызвала беседа со старшим лейтенантом полиции Ерланом Дильжановым, который недавно прибыл на Крайний Север из Оренбургской области. Старший лейтенант рассказал ему о социальных условиях на новом месте, своём семейном положении и быте. Валерий Васильев остался довольным тем, какие условия жизни подразделение создаёт для приезжих.