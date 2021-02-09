Председатель Общественного совета при ГУ МВД по Красноярскому краю проверил работу норильских участковых
Председатель Общественного совета при ГУ МВД по Красноярскому краю проверил работу норильских участковых
Валерий Васильев посетил один из опорных пунктов участковых уполномоченных полиции в Норильске.
В рамках рабочего визита Валерий Васильев проверил работу норильских подразделений полиции. Среди них оказался и опорный пункт участковых уполномоченных ОМВД России по городу Норильску. Совместно с председателем Общественного совета при ОМВД России по городу Норильску Юрием Кононченко он проверил работу сотрудников, уровень ведения документации, материально-техническое оснащение опорного пункта. Также внимание обратили и на доступность размещения необходимой наглядной информации для граждан. В ходе беседы была затронута одна из острых проблем — это нехватка кадров.
Чтобы понять причину возникновения данной проблемы, Валерий Васильев расспросил участковых об условиях труда. Особый интерес у него вызвала беседа со старшим лейтенантом полиции Ерланом Дильжановым, который недавно прибыл на Крайний Север из Оренбургской области. Старший лейтенант рассказал ему о социальных условиях на новом месте, своём семейном положении и быте. Валерий Васильев остался довольным тем, какие условия жизни подразделение создаёт для приезжих.