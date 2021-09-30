Председатель совета директоров «Норникеля» оценил, как реализуются основные проекты компании в НПР

Гарет Пенни, прибывший в Норильск с рабочим визитом, осмотрел, насколько эффективно проведены работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3, как в районе ТЭЦ, так и на водных объектах - реках Амбарной и Пясине и озере Пясино. Также он ознакомился с первыми результатами «Большой уборки» - масштабной программы по очистке территории Норильского промышленного района от мусора.

Председатель совета директоров посетил и Надеждинский металлургический завод, где активно продолжается строительство объектов «Серной программы». Кроме того, посмотрел, как ведётся мониторинг зданий Норильского дивизиона и работает центр планирования, организации и контроля выполнения горных работ рудника «Скалистый», где начали эксплуатировать в беспилотном режиме шахтные автосамосвалы.

А на руднике «Заполярный» и Норильской обогатительной фабрике он провёл совещания по вопросам промышленной безопасности.

«Очень приятно увидеть работу, которая была проведена за последние два года. Компания столкнулась с несколькими серьёзными вызовами, такими как разлив топлива в 2020 году и подтопление рудников в 2021 году. Очистка от топлива была проведена эффективно, а рудники практически вернулась к нормальному режиму работы. Мы справились с этими сложностями, и наша задача - сделать так, чтобы подобное никогда не повторилось. Всё, что мы делаем, должно делаться безопасно и с максимальным учётом требований по сохранению окружающей среды. Недопустимость смертельного травматизма является абсолютным приоритетом в деятельности компании. Я хотел бы отметить работу по очистке Норильска от мусора, металлолома и заброшенных зданий, а также значительный прогресс в реализации экологической стратегии и конкретно «Серной программы». Это самый важный проект для «Норникеля», причём в международном масштабе», - прокомментировал итоги своего визита Гарет Пенни.