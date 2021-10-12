Председателем краевого Законодательного собрания стал Алексей Додатко

На место председателя Законодательного собрания Красноярского края претендовали шесть кандидатов: Алексей Додатко, Алексей Кулеш, Дмитрий Свиридов, Сергей Попов, Захар Енджиевский и Денис Терехов.

За Алексея Додатко проголосовали 43 депутата, остальные кандидаты получили по одному голосу. Все они взяли самоотвод, кандидат остался только один. Ему необходимо было получить поддержку не менее 27 коллег.

За предложенную кандидатуру проголосовали 48 депутатов. Трое высказались против. Таким образом председателем Законодательного собрания Красноярского края официально стал Алексей Додатко.

Алексей Додатко с 2014 года был руководителем агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края, в 2018 году избран депутатом горсовета Красноярска, а в сентябре 2021 — депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

У нового председателя будет четыре зама.

«Я объясню логику принятия этого решения. В Законодательном собрании увеличился фракционный состав, наш парламент стал более многопартийным. Есть предложение дать возможность партиям, представленным в парламенте, претендовать на должность заместителей председателя», — отметил Алексей Додатко.

На эту должность выдвинули 16 кандидатур: Дмитрия Свиридова, Сергея Попова, Андрея Новака, Сергея Натарова, Алексея Додатко, Дениса Терехова, Виталия Дроздова, Ирину Иванову, Александра Глискова, Александра Новикова, Юрия Захаринского, Илью Зайцева, Александра Бойченко, Валерия Фарукшина, Егора Васильева, Сергея Зяблова.

Путём тайного голосования замами Алексея Додатко стали: два представителя партии «Единая Россия» — бывший спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов, за которого отдали 46 голосов, и его бывший первый заместитель Сергей Попов, за него проголосовали 44 человека; бывший депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров, представляющий в краевом парламенте ЛДПР и получивший 21 голос, и депутат от КПРФ Андрей Новак — 19 голосов.