Представителей креативных индустрий приглашают на онлайн-лекцию по подготовке проектов на гранты

Слушателям расскажут об особенностях социокультурных проектов, подаваемых на грантовые конкурсы фонда. Спикером выступит заместитель начальника департамента образовательных программ и регионального развития Президентского фонда культурных инициатив Наталья Курбатова. После лекции каждый сможет задать интересующие вопросы.

Участие бесплатное, регистрация открыта до 15.00 25 августа. Подать заявку могут представители креативных индустрий, которые ведут деятельность на территории Красноярского края и имеют регистрацию в качестве самозанятого, ИП или юрлица. Дополнительная информация о мероприятии доступна в положении на сайте industry.art.

Особое внимание на онлайн-лекцию стоит обратить тем, кто уже готовит документы на первый грантовый конкурс 2024 года, объявленный Президентским фондом культурных инициатив. Отметим, что приём заявок для участия идёт до 31 августа.