Представителей модной индустрии приглашают принять участие в конкурсе «Мода на идею»
Представителей модной индустрии приглашают принять участие в конкурсе «Мода на идею»
Принять участие в конкурсе могут дизайнеры одежды, аксессуаров, графические дизайнеры, владельцы брендов, представители ритейла, производители одежды, аксессуаров и обуви. Заявки принимает Сибирский институт развития креативных индустрий.
У победителей конкурса появится возможность посетить форум новой модной индустрии Beinope, который пройдёт в Москве 21-22 октября. Это профессиональное мероприятие об устройстве индустрии в России. Организатор конкурса Сибирский институт развития креативных индустрий оплатит перелёт в столицу и билет на форум двум победителям.
Участникам конкурса «Мода на идею» нужно в свободной форме описать проект для совместной реализации с командой Института креативных индустрий. Это могут быть образовательные и имиджевые мероприятия, технологические, производственные, логистические решения, организация или создание новых мест и пространств. Главное, чтобы идеи были направлены на развитие индустрии моды в регионе.
Заявки принимаются до 9 октября включительно на почту info@industry.art с указанием в теме письма «Мода на идею».
Оцениваться будут новизна идеи, охват, актуальность, масштабность географии проекта, влияние на бренд территории. Победителей объявят 11 октября. Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Сибирского института развития креативных индустрий.