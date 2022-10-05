Представителей модной индустрии приглашают принять участие в конкурсе «Мода на идею»

У победителей конкурса появится возможность посетить форум новой модной индустрии Beinope, который пройдёт в Москве 21-22 октября. Это профессиональное мероприятие об устройстве индустрии в России. Организатор конкурса Сибирский институт развития креативных индустрий оплатит перелёт в столицу и билет на форум двум победителям.

Участникам конкурса «Мода на идею» нужно в свободной форме описать проект для совместной реализации с командой Института креативных индустрий. Это могут быть образовательные и имиджевые мероприятия, технологические, производственные, логистические решения, организация или создание новых мест и пространств. Главное, чтобы идеи были направлены на развитие индустрии моды в регионе.

Заявки принимаются до 9 октября включительно на почту info@industry.art с указанием в теме письма «Мода на идею».

Оцениваться будут новизна идеи, охват, актуальность, масштабность географии проекта, влияние на бренд территории. Победителей объявят 11 октября. Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Сибирского института развития креативных индустрий.