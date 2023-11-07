Представители коренных народов севера получат субсидию на реализацию мяса и рыбы

В ноябре размер ставки субсидирования был проиндексирован и теперь составляет 52 рубля за килограмм (вместо 35 рублей) реализованной продукции мяса дикого и домашнего оленя и рыбы.

Предпринимателям возместят затраты на приобретение техники, покупку ГСМ, транспортировку продукции, получение ветеринарных заключений, заработную плату сотрудников и другие направления.

«В настоящее время на Таймыре продолжают принимать заявления на получение данной субсидии. Учитывая повышение размера ставки субсидирования, надеюсь, что предприниматели и общины коренных народов района более активно примут участие в отборе. Напомню, что процедура получения субсидии была упрощена, исключены некоторые излишние требования к получателям, в том числе исходя из пожеланий и мнения потенциальных заявителей», - прокомментировал руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.