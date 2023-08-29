Представители коренных народов Севера высоко оценили поддержку компании «Норникель»

Масштабная программа рассчитана на пять лет. Она охватывает семь направлений и включает в себя 44 мероприятия. Все они нацелены на поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических и социокультурных проектов на Таймыре. Объём финансирования - более двух млрд рублей.

По словам первого вице-президента Ассоциации КМНС Красноярского края, руководителя направления по работе с коренными малочисленными народами Севера в Заполярном филиале «Норникеля» Анфисы Никифоровой, на сегодня компания реализует почти тридцать мероприятий из запланированных на общую сумму порядка 1,3 млрд рублей. На Таймыре строятся новые жилые дома и медпункты, идёт подготовка к возведению домов культуры, приобретается жильё для детей-сирот, компьютерная техника в школы и многое другое.

«Программа реализуется с существенным опережением в части приобретения жилья, строительства социальных объектов, культурных мероприятий. На Координационном совете (КС) общины очень хорошо оценили работу Заполярного филиала и поблагодарили руководство Норильского дивизиона за её реализацию и поддержку общин КМНС», - добавила Анфиса Никифорова.

Кроме того, за время действия программы состав Координационного совета значительно расширился – с 11 почти до 60 общин. Это большая половина всех зарегистрированных организаций на полуострове, официально представляющих интересы пяти этносов Таймыра. Представители каждой участвуют в обсуждении всех решений КС.

На совете обсудили вопрос кадрового голода, привлечения молодёжи в посёлки. Вариантом могло бы стать строительство там жилья для детей–сирот. Решено продумать это предложение с отделом опеки администрации Таймыра, ведь главное - учитывать желание самих таймырцев. До последнего времени квартиры для детей-сирот компания приобретала в Дудинке. За три последних года ключи получили 15 молодых людей.

Тем временем, в посёлках не хватает специалистов в сфере рыболовства, охотников, оленеводов, ветеринаров, швей. По предложению общин компания готова поддержать учёбу ребят из посёлков в образовательных заведениях страны с условием, что по окончании молодёжь будет возвращаться работать на Таймыр. По такой схеме уже четвёртый год действует целевая программа «Студенты Таймыра» по обучению в Заполярном госуниверситете. Компания берёт на себя практически все расходы: на учёбу, проживание, транспорт, дополнительные курсы, а также выплачивает юным таймырцам стипендию в размере 20 тысяч рублей. С 2020 года такой уникальной возможностью воспользовались уже 40 человек. Таким образом, в посёлках может решиться вопрос дефицита кадров в традиционных видах хозяйственной деятельности.

Кроме этого, для создания дополнительных рабочих мест община «Урулар» предложила создать в городе Дудинка мастерскую резьбы по кости и рогу.

Наряду с поддержкой традиционных видов деятельности, в этом году компания начала оценку запасов биологических ресурсов водных объектов бассейнов рек Енисей и Хатанга. Анализ водоёмов с привлечением учёных позволит определить, можно ли рассчитывать промысловикам на дополнительные квоты на вылов рыбы.

Компания также многое делает, помогая сохранять и развивать традиции жителей Таймыра. На КС руководство Заполярного филиала поддержало инициативу общин по организации соревнования по северному многоборью в юбилейный день оленевода. Большой праздник планируется в 2024 году в столице Таймыра, Дудинке.

Ещё одним важным решением состоявшегося Координационного совета стала выработка плана мероприятий общин на 2024 год и возможности их дополнительного финансирования компанией. Участники совета должны представить свои предложения старшему вице-президенту «Норникеля» Николаю Уткину до 1 октября. Речь идёт о средствах сверх двухмиллиардной программы. Такую поддержку за последние два года компания оказала уже дважды, выделив 200 млн рублей на инициативы, проекты и нужды общин.