МАУ ИЦ «Норильские новости»

Представители краевого министерства образования ответят на вопросы норильчан

Представители краевого министерства образования ответят на вопросы норильчан

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Представители краевого министерства образования ответят на вопросы норильчан

Представители краевого министерства образования ответят на вопросы норильчан

Личный приём граждан пройдёт 12 сентября с 17.00 до 19.00 в общественной приёмной губернатора Красноярского края (Ленинский проспект, 12, первый этаж).

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись на личный приём граждан ведётся по телефону 8 (3919) 46-90-90.

Фото из открытых источников
11 сентября в 15:21 270
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