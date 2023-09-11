Представители краевого министерства образования ответят на вопросы норильчан

Личный приём граждан пройдёт 12 сентября с 17.00 до 19.00 в общественной приёмной губернатора Красноярского края (Ленинский проспект, 12, первый этаж).

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись на личный приём граждан ведётся по телефону 8 (3919) 46-90-90.