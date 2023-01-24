Представители Норильска в Заксобрании края помогли отдельным категориям норильских медиков добиться справедливости

В ходе встреч с трудовыми коллективами летом прошлого года сотрудники Норильской межрайонной детской больницы обратили внимание, что не все категории медработников были учтены при повышении заработной платы на 20%. В их числе - биологи и психологи, работающие в норильских медучреждениях. В результате взаимодействия с минздравом края и региональным минфином депутатам Заксобрания от Норильска удалось уладить данный вопрос: министерству здравоохранения Красноярского края поручено в ближайшее время обеспечить принятие постановления, которое должно исправить ситуацию.

- Пока остаётся проблема в отношении медиков, работающих в спортивных и социальных учреждениях, а также в сфере образования. С учётом того, что в этих отраслях действует особая система оплаты труда, процедура займёт больше времени, чем в отрасли здравоохранения. Но хочу отметить, что совместно с другими депутатами Заксобрания края, избранными от нашей территории, мы держим ситуацию на контроле и сделаем всё от нас зависящее, чтобы вопрос увеличения зарплаты таких медработников был решён положительно, - отметила Ирина Субочева.

Она добавила, что в соответствии с письмом заместителя председателя краевого правительства – министра финансов региона органам исполнительной власти в области образования, социальной политики и спорта поручено до конца января 2023 года проанализировать возможность и представить предложения по увеличению окладов медработников подведомственных учреждений аналогично установленным для соответствующих категорий работников учреждений здравоохранения.

Помимо этого, Ирина Субочева рассказала, что в конце 2022 года удалось решить и другой немаловажный для северян вопрос. На сессии Законодательного собрания края было принято решение о сохранении льгот, предусмотренных для ветеранов труда Красноярского края, для граждан, переехавших из районов Крайнего Севера в другие регионы России до достижения пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Депутаты, в свою очередь, рассмотрели на сессии 12 вопросов. Практически все они касались внесения изменений в действующие нормативные правовые акты для приведения их в соответствие с действующим законодательством. Так, согласно утверждённым корректировкам, управление городского хозяйства теперь должно контролировать деятельность МУП «Коммунальные объединённые системы». Поправки в Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ) потребуют от ОМСУ для размещения информации о своей деятельности в интернете создавать официальные страницы. В числе вопросов, не касающихся изменений в нормативные акты, - решение о переносе мемориальной доски Василию Рыжкову на историческое место – фасад здания ВГСЧ в Талнахе (ул. Федоровского, 5).

Также парламентарии утвердили кандидатуру нового члена Общественной палаты Норильска по квоте городского Совета. Место Анастасии Сабашковой, принявшей решение покинуть коллегиальный орган, займёт Анна Верич, исполнительный директор Фонда поддержки социально-экономического и регионального развития «Возможность», специалист Консультационного ресурсного центра для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей.

Ещё одним важным решением сессии стало утверждение нового состава Молодёжного парламента Норильска. Как уже сообщалось, теперь в него будут входить 14 молодых людей, являющихся помощниками депутатов, избранных по спискам от политических партий. Утвердили и кандидатуру председателя нового состава Молодёжного парламента – в соответствии с новым положением о коллегиальном органе он избирается из числа депутатов горсовета по представлению спикера. Молодёжный парламент возглавил единоросс Денис Каминский, который уже много лет активно участвует в реализации всех направлений молодёжной политики и курирует партийные проекты в этой сфере.

- Утверждая новое Положение о Молодёжном парламенте Норильска в прошлом году, мы решили при избрании его председателя пойти по пути Государственной Думы России – там направление молодёжной политики курирует спикер Госдумы Вячеслав Володин. Помимо этого, на мой взгляд, то, что члены Молодёжного парламента являются помощниками депутатов, обеспечит более эффективное взаимодействие молодых и опытных парламентариев, поможет молодёжи активнее и грамотнее участвовать в продвижении своих инициатив и воплощении их в жизнь. Ну и, конечно, мы должны растить себе достойную смену, обеспечивать преемственность реализации всех проектов, - прокомментировал решение председатель городского Совета Александр Пестряков, подводя итоги сессии.

Он также напомнил, что двое членов прошлого состава Молодёжного парламента Анастасия Савичева и Владислав Завгородний, благодаря своей активной работе, осенью 2022 года были избраны депутатами горсовета. Ещё двое бывших молодых парламентариев находятся в списке кандидатов в депутаты горсовета от «Единой России» и, в случае ротации, смогут войти в депутатский корпус уже в этом созыве.