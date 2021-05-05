МАУ ИЦ «Норильские новости»

Представители органов власти провели профориентационную встречу со школьниками

Представители органов власти провели профориентационную встречу со школьниками

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Представители органов власти провели профориентационную встречу со школьниками

На пороге взрослой жизни каждый школьник сталкивается с первым серьёзным решением - выбором будущей профессии. Этот период полон сомнений и вопросов.

Представители органов власти провели профориентационную встречу со школьникамиПредставители органов власти провели профориентационную встречу со школьникамиПредставители органов власти провели профориентационную встречу со школьникамиПредставители органов власти провели профориентационную встречу со школьниками

Глава Норильска Дмитрий Карасев совместно с руководителями профильных управлений побеседовал с выпускниками, чтобы помочь им найти верное решение.

«Сегодня мы с коллегами постараемся рассказать вам об основных направлениях работы муниципальной службы и подробно ответить на ваши вопросы. Уверен, что передо мной молодые энергичные люди с высоким уровнем знаний, интеллектуальным и творческим потенциалом. Люди, способные работать в команде и принимать нестандартные решения. Ведь именно от вас зависит будущее нашего города и страны», - поприветствовал школьников Дмитрий Карасев.

Первым представил профессию «Энергетик» начальник управления городского хозяйства Анатолий Береговских. Он отметил её востребованность на рынке труда, а также упомянул о тонкостях работы. «Энергетика - это не только горящая лампочка. Специалист в этой области должен иметь математический склад ума для выполнения нужных расчётов, помимо этого, требуется способность концентрировать внимание исключительно на выполняемом действии», - пояснил он.

Профессия IT-специалиста - одна из самых популярных в наши дни. О том, что нужно знать и уметь, чтобы овладеть ею, рассказал Евгений Погребной, начальник управления информатизации и связи. «Информационные технологии прочно вошли практически во все сферы нашей жизни. Каждым из аспектов применения информационных технологий в быту и на производстве занимаются IT-специалисты. Профессия имеет много разновидностей: от программиста до сетевого администратора или веб-аналитика. Наше управление в администрации города отвечает за целый ряд задач: подключение ip-телефонии, настройка рабочего места сотрудника, обслуживание оргтехники и многое другое», - отметил спикер.

Начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин представил профессию «Менеджер в образовании». Он рассказал о своем трудовом пути от школьного учителя до начальника управления.

Начальник отдела пресс-службы управления общественных связей и массовых коммуникации Анастасия Курочкина рассказала школьникам о профессии журналиста.

«Журналистика - это социальный институт, который включает в себя и периодические издания, такие как газеты и журналы, и телевидение, и радио, и даже интернет-порталы. Журналист - человек, главной задачей которого является объективная и оперативная передача информации», - поделилась она с ребятами.

Начальник отдела развития государственной службы Анастасия Зуева в режиме видеоконференции рассказала выпускникам об особенностях работы в администрации губернатора Красноярского края и об обеспечении открытости государственной гражданской службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ жителей к информации.

В завершение встречи начальник управления по персоналу Владислава Севастьянова затронула специфику профессии «Государственное и муниципальное управление» и пригласила ребят на работу в администрацию Норильска по окончании вузов.

«Независимо от того, где вы учитесь и живёте - вы можете приехать в Норильск и пройти практику в администрации города с последующим трудоустройством. Лучшее времяпрепровождение в жизни - находиться среди единомышленников, которым небезразлична судьба города. Именно вам - задавать тренды в развитии нашего города», - подытожил Дмитрий Карасев.

Текст Ольга Ананских
Фото пресс–службы администрации Норильска
5 мая в 13:06 600
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