Представители органов власти провели профориентационную встречу со школьниками

Глава Норильска Дмитрий Карасев совместно с руководителями профильных управлений побеседовал с выпускниками, чтобы помочь им найти верное решение.

«Сегодня мы с коллегами постараемся рассказать вам об основных направлениях работы муниципальной службы и подробно ответить на ваши вопросы. Уверен, что передо мной молодые энергичные люди с высоким уровнем знаний, интеллектуальным и творческим потенциалом. Люди, способные работать в команде и принимать нестандартные решения. Ведь именно от вас зависит будущее нашего города и страны», - поприветствовал школьников Дмитрий Карасев.

Первым представил профессию «Энергетик» начальник управления городского хозяйства Анатолий Береговских. Он отметил её востребованность на рынке труда, а также упомянул о тонкостях работы. «Энергетика - это не только горящая лампочка. Специалист в этой области должен иметь математический склад ума для выполнения нужных расчётов, помимо этого, требуется способность концентрировать внимание исключительно на выполняемом действии», - пояснил он.

Профессия IT-специалиста - одна из самых популярных в наши дни. О том, что нужно знать и уметь, чтобы овладеть ею, рассказал Евгений Погребной, начальник управления информатизации и связи. «Информационные технологии прочно вошли практически во все сферы нашей жизни. Каждым из аспектов применения информационных технологий в быту и на производстве занимаются IT-специалисты. Профессия имеет много разновидностей: от программиста до сетевого администратора или веб-аналитика. Наше управление в администрации города отвечает за целый ряд задач: подключение ip-телефонии, настройка рабочего места сотрудника, обслуживание оргтехники и многое другое», - отметил спикер.

Начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин представил профессию «Менеджер в образовании». Он рассказал о своем трудовом пути от школьного учителя до начальника управления.

Начальник отдела пресс-службы управления общественных связей и массовых коммуникации Анастасия Курочкина рассказала школьникам о профессии журналиста.

«Журналистика - это социальный институт, который включает в себя и периодические издания, такие как газеты и журналы, и телевидение, и радио, и даже интернет-порталы. Журналист - человек, главной задачей которого является объективная и оперативная передача информации», - поделилась она с ребятами.

Начальник отдела развития государственной службы Анастасия Зуева в режиме видеоконференции рассказала выпускникам об особенностях работы в администрации губернатора Красноярского края и об обеспечении открытости государственной гражданской службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ жителей к информации.

В завершение встречи начальник управления по персоналу Владислава Севастьянова затронула специфику профессии «Государственное и муниципальное управление» и пригласила ребят на работу в администрацию Норильска по окончании вузов.

«Независимо от того, где вы учитесь и живёте - вы можете приехать в Норильск и пройти практику в администрации города с последующим трудоустройством. Лучшее времяпрепровождение в жизни - находиться среди единомышленников, которым небезразлична судьба города. Именно вам - задавать тренды в развитии нашего города», - подытожил Дмитрий Карасев.