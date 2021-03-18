Представителям дефицитных профессий увеличат «подъёмные»
Представителям дефицитных профессий увеличат «подъёмные»
Предложение администрации города рассмотрели на заседании депутатской комиссии по социальной политике.
Увеличение «подъёмных» для всех категорий специалистов поможет привлечь больше представителей дефицитных профессий в Норильск. Так, врачам предложено выплачивать 1 млн рублей вместо 500 тыс. рублей, работникам образования - 500 тыс. рублей вместо 300 тыс. рублей, среднему медперсоналу -300 тыс. рублей вместо 150 тыс. рублей. Также планируется внести в список вакансий новую категорию - тренер по художественной гимнастике, в связи с созданием Федерации по этому виду спорта.
Как сообщила начальник управления по персоналу администрации Норильска Владислава Севастьянова, в городе сохраняется большая потребность в специалистах дефицитных профессий. На конец 2020 года укомплектованность кадрами медучреждений Норильска составляла 49,9%. Такая ситуация связана в том числе с выходом людей на пенсию, то есть с естественным оттоком кадров.
В прошлом году из-за бушующей пандемии CОVID-19 и острой нехватки медицинского персонала краевой минздрав в рамках региональной программы выделил Норильску для привлечения врачей пять квот (с «подъёмными») в размере 1,8 млн рублей. Ожидается, что в текущем году участие города в этой программе продолжится.
«Понятно, что входить в краевую программу необходимо и надо пытаться увеличить количество квот для Норильска. Но и на местном уровне мы должны максимально использовать возможности бюджета для привлечения дефицитных специалистов. Об этом мы постоянно говорим на заседаниях, и такой же точки зрения придерживаются глава города и руководители профильных структурных подразделений администрации. Увеличение максимальной суммы выплат вдвое должно привести к положительному эффекту», - отметила председатель депутатской комиссии по социальной политике Лариса Непляхович.
На реализацию муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» с учётом утверждённого на 2021 год количества квот (55 специалистов) из местного бюджета необходимо дополнительно выделить 16,8 млн рублей.
Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета.