Представителям дефицитных профессий увеличат «подъёмные»

Увеличение «подъёмных» для всех категорий специалистов поможет привлечь больше представителей дефицитных профессий в Норильск. Так, врачам предложено выплачивать 1 млн рублей вместо 500 тыс. рублей, работникам образования - 500 тыс. рублей вместо 300 тыс. рублей, среднему медперсоналу -300 тыс. рублей вместо 150 тыс. рублей. Также планируется внести в список вакансий новую категорию - тренер по художественной гимнастике, в связи с созданием Федерации по этому виду спорта.

Как сообщила начальник управления по персоналу администрации Норильска Владислава Севастьянова, в городе сохраняется большая потребность в специалистах дефицитных профессий. На конец 2020 года укомплектованность кадрами медучреждений Норильска составляла 49,9%. Такая ситуация связана в том числе с выходом людей на пенсию, то есть с естественным оттоком кадров.

В прошлом году из-за бушующей пандемии CОVID-19 и острой нехватки медицинского персонала краевой минздрав в рамках региональной программы выделил Норильску для привлечения врачей пять квот (с «подъёмными») в размере 1,8 млн рублей. Ожидается, что в текущем году участие города в этой программе продолжится.

«Понятно, что входить в краевую программу необходимо и надо пытаться увеличить количество квот для Норильска. Но и на местном уровне мы должны максимально использовать возможности бюджета для привлечения дефицитных специалистов. Об этом мы постоянно говорим на заседаниях, и такой же точки зрения придерживаются глава города и руководители профильных структурных подразделений администрации. Увеличение максимальной суммы выплат вдвое должно привести к положительному эффекту», - отметила председатель депутатской комиссии по социальной политике Лариса Непляхович.

На реализацию муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» с учётом утверждённого на 2021 год количества квот (55 специалистов) из местного бюджета необходимо дополнительно выделить 16,8 млн рублей.

Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета.