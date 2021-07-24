Представляя Норильск

— В июне прошла очередная сессия. Какие вопросы, вынесенные вашим комитетом, обсуждались?

— Был вынесён ряд социальных вопросов, мы заслушали отчёт председателя правительства по исполнению бюджета за 2020 год, от имени нашего комитета было вынесено семь вопросов. Я бы хотела остановиться на некоторых из них. Буквально в двух чтениях нам удалось совместно с министерством образования подготовить изменение в Закон «Об образовании». Оно касается организации школьного питания и вступит в силу уже с 1 сентября 2021 года. Мы хотим оказать поддержку частным предпринимателям, которые обеспечивают школьников обедами. В 2020 году размер коэффициента, который устанавливается на стоимость набора продуктов, составлял всего 13%. Этого оказалось катастрофически мало. Предприниматели не справлялись, многие стали уходить с этого рынка. Тогда мы совместно с правительством Красноярского края произвели перерасчёт и уже с 1 января 2021 года увеличили ставку до 25%. В осенней корректировке бюджета на эти цели будет предусмотрено 155 миллионов рублей, таким образом, ставка возрастёт до 35%. Хочу также напомнить, что мы единственные в Российской Федерации не просто услышали президента и создали всю законодательную базу, обеспечивающую бесплатное питание для детей с 1—го по 4—й класс, но и пошли дальше. В нашем регионе ученики начальных классов в частных школах также обедают бесплатно. Естественно, нам пришлось добавлять средства из краевого бюджета, но этот закон был поддержан всеми. Помимо этого, на случай карантина, мы обеспечили детей с ОВЗ и из малообеспеченных семей, компенсацией за питание либо продуктовыми наборами.

Также мы прописали новые нормы в Закон «Об образовании». Учителя, готовые переехать для работы в сельскую местность, получат по миллиону рублей. Эту программу многие знают под названием «Земский учитель». В перспективе мы ставим перед собой задачу создать программы «Арктический доктор» и «Арктический учитель». Уже сейчас хочется поблагодарить Норильский городской Совет, который откликнулся и принял решение о доплатах врачам, ведь их сейчас крайне не хватает на нашей территории. Но об учителях тоже следует побеспокоиться. Нужно приглашать современных, активных, высококвалифицированных специалистов. Кроме того, если раньше льготы по оплате коммунальных услуг имели только учителя в сельской местности, то теперь такие же привилегии будут и у руководителей образовательных учреждений и их заместителей. Хочу подчеркнуть, что эта норма будет действовать с 12 марта 2020 года. Мы придали этому закону обратную силу.

— Расскажите о новых выплатах для работников культуры.

— Мы приняли в первом чтении внесённый губернатором законопроект, который был инициирован и разработан нашим комитетом. Он связан с социальными выплатами работникам культуры, имеющим звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Народный артист Российской Федерации». Этим категориям будут выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно. Но во втором чтении мы позаботились ещё и о тех, кто имеет звание «Народный артист Красноярского края» и «Заслуженный работник культуры Красноярского края».

— Заксобранием рассматривается вопрос о социальных выплатах инвалидам с детства, в чём суть этого законопроекта?

— Как депутат—одномандатник, избранный от Норильска, я не забываю об особых категориях людей, которые нуждаются в нашей помощи. Буквально недавно ко мне обратилась депутат городского совета Норильска Наталья Плотникова вместе с людьми, имеющими статус инвалида с детства. Предметом нашего разговора стало то, что федеральный законодатель не предоставил таким людям возможности раз в два года пользоваться оплатой дороги. И мы с Дмитрием Свиридовым, председателем Законодательного собрания Красноярского края, разработали такой законопроект. На июньской сессии он был принят в первом чтении. Надо отметить, что средства на эти цели в размере 21 миллиона рублей будут выделены из краевого бюджета, а не из местного. Этот закон касается районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Что касается жителей Таймыра и Эвенкии, у них есть отдельные законы, в которых данная норма прописана.

— Вы посетили пришкольные лагеря в Талнахе. Поделитесь впечатлениями?

— В 2020 году у нас появился закон, обеспечивающий организацию отдыха и оздоровления школьников. И к открытию летнего сезона мы готовились уже исходя из него. Первое что мне хочется отметить — в отличие от пришкольных лагерей Красноярского края, где ребята проводят время в основном приблизительно до обеда и питаются всего два раза, в норильских — дети обеспечены четырёхразовым питанием, и лагеря работают до 18 часов. Школьникам нравятся блюда, которыми их кормят, а порции такие большие, что они не всегда могут всё съесть. Но самое главное, что дети всегда при деле. Они настолько устают, что в обед практически все ложатся спать, за исключением ребят из старшего отряда. Также мы оценили обеспечение безопасности в образовательных учреждениях. В целом посещение лагерей оставило очень позитивное впечатление. Особо хочется поблагодарить учителей и технический персонал, несмотря на то что учебный год давно закончен, они продолжают трудиться.

— Как вы оцениваете уровень безопасности норильских школ?

— Я рада тому, что посторонний человек без документов в учебное заведение в Норильске попасть не может. Очень нравится неравнодушное отношение охраны и вахтёров. Практически все частные охранные предприятия, работающие на территории образовательных учреждений, оказались добросовестными. Однако есть один момент — охранный пункт и вахта, оборудованная тревожной кнопкой, располагаются только на первом этаже. Необходимо сделать так, чтобы у руководителей школы и их заместителей тоже была возможность экстренно известить надлежащие органы. Также необходимо ввести дополнительные ставки психологов в школах. Хочется отметить, что в Норильске каждая школа обеспечена тревожной кнопкой, чем, к сожалению, не все города Красноярского края могут похвастаться. И сейчас для нас одной из важнейших задач является обеспечение 100% школ тревожными кнопками, потому как безопасность детей и охрана их здоровья — в приоритете у органов государственной власти.

— Вы как депутат—одномандатник отслеживаете вопросы, касающиеся Норильска?

— Да. Можно быть хорошим председателем комитета, понимать общую политику, следить за всеми указами, за выполнением национальных проектов и т. д., но я всегда помню о том, что представляю Норильск. Поэтому систематически провожу приёмы норильчан, на которых общаюсь с разными людьми и выслушиваю их проблемы, особенно острые и актуальные стараюсь решить как можно скорее. Готовлю законопроект и вношу его на рассмотрение. За свою депутатскую деятельность я внесла порядка 100 законопроектов, при этом 90% из них были приняты. Также мне часто поступают предложения от депутатов Норильского городского Совета.

Особенно хочу отметить, что мы с главой города Дмитрием Карасевым работаем над проблемой предоставления жилья детям—сиротам. У нас есть замечательный законопроект, который находится сейчас в разработке у нашего комитета, к нему прилагается законопроект о наделении. Речь идёт о сертификатах для детей—сирот, которым государство по тем или иным причинам не предоставило жильё. Мы планируем выдавать сертификаты номиналом полтора миллиона рублей на приобретение недвижимости. Более того, мы ремонтируем за счёт краевого бюджета квартиры и потом предоставляем тем детям—сиротам из Норильска, которые не имеют закреплённого жилья. Это сэкономило 87 миллионов рублей норильского бюджета. Также планируем пересмотреть подходы к краевой системе здравоохранения. Нужно с Норильским горсоветом довести до логического завершения ремонт нашей детской больницы. Надеюсь, к 2023 году он будет закончен. Средства в краевой бюджет на эти цели уже заложены.