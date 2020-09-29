Предварительная запись в отделениях «Почты России»

Услуга предварительной записи набирает популярность среди населения. Потому список отделений с данной услугой в крае расширен. По данным «Почты России», с мая текущего года услугой предварительной записи воспользовались 6,5 тысячи жителей края. Из которых 72% сделали это с помощью мобильного приложения.

Также предварительно записаться можно на сайте pochta.ru.

На сегодняшний день сервис доступен в 85 отделениях почтовой связи региона, из них 37 расположены в Красноярске, остальные — в крупных населенных пунктах Красноярского края: Дудинка, Боготол, Ачинск, Шарыпово, Балахта, Сосновоборск, Лесосибирск, Минусинск, Краснотуранск, Шушенское, Каратузское, Курагино, Железногорск, Емельяново, Большая Мурта, Дивногорск, Енисейск, Норильск, Мотыгино, Богучаны, Кодинск, Агинское, Канск, Зеленогорск, Абан, Нижний Ингаш, Уяр, Заозерный.