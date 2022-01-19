Премьер Михаил Мишустин утвердил изменения в законе об ОСАГО для инвалидов в 2022 году

«Раньше этим занимались региональные власти, и, чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения социальной защиты. Теперь Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через единый портал государственных услуг», - цитирует ТАСС премьера.

После заключения договора ОСАГО ПФР самостоятельно проинформирует человека с инвалидностью или его законного представителя о положенной компенсации. Далее в течение пяти рабочих дней выплата будет перечислена гражданину. Для внедрения новой системы все ответственные организации должны направить необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).