Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса

В России наблюдается высокий спрос на вакцину, однако существуют некоторые задержки с её доставкой в регионы. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо провести инвентаризацию объёмов вакцины.

На заседании координационного совета Михаил Мишустин подчеркнул, что надо действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения. В связи с этим руководителям регионов рекомендовано продолжить работу по формированию достаточного резерва коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также губернаторам рекомендовано обеспечить контроль за тем, чтобы граждане и организации соблюдали требования Роспотребнадзора.

Кроме того, в стране продолжается прививочная кампания против COVID-19. В Норильске сделать прививку можно в пяти пунктах:

- в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44; пл. Металлургов, 10, - СРК «Арена» (пункт работает по выходным с 12.00 до 18.00, а также в будние дни с 13.00 до 19.00);

- в Талнахе: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в Кайеркане: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

На вакцинацию можно записаться любым удобным способом - на порталах «WEB-регистратура» или «Госуслуги» либо непосредственно в медучреждениях.