Преображение

Благотворительный фонд «69 параллель» — автор трёх проектов, ставших победителями конкурса Фонда президентских грантов и направленных на реабилитацию детей–инвалидов и ребятишек с ОВЗ. Благодаря этим программам в Норильске появились новые методы социализации и реабилитации и возможность получать помощь тем, кому это необходимо, не выезжая за пределы заполярного города.





«Безграничные возможности»

Проект реализовывался по четырём направлениям: «Лыжи мечты. Ролики», гидрореабилитация, грудничковое плавание, а также праздники и творческие занятия для детей с ОВЗ и инвалидностью. В какой–то степени фонд стал первооткрывателем на территории новых методов реабилитации.Екатерина Карасёва и Екатерина Галайда, руководители фонда «69 параллель» и авторы проекта, говорят, что эта задумка стала для них новым и интересным опытом.

– Первое время многие спрашивали у нас: как это вы, не будучи медучреждением и тем более, не являясь узкими специалистами, будете заниматься реабилитацией детей? — рассказывает Екатерина Карасёва. — И мы терпеливо объясняли, что вести реабилитационные занятия будут инструкторы, тренеры, психологи, которые уже есть в Норильске, а наша задача — найти возможности для развития этих направлений. Тем более что в Норильске есть ресурс для воплощения идеи в жизнь, например, тот же бассейн или скейт–парк общественной организации «Шторм».

Екатерина Галайда добавляет, что задумка родилась во время сбора средств на оказание помощи одному из благополучателей фонда. Одновременно проанализировали ситуацию на территории: какого рода нужна поддержка и кто за ней обращается, какие услуги наиболее востребованы и какие методики могли бы реализовываться в Норильске без выезда на материк. Оставалось только обучить инструкторов работе с детьми–инвалидами и ребятами с ОВЗ, организовать их работу и взаимодействие с потенциальными благополучателями и их родителями. Ведь результаты реабилитации напрямую зависят от регулярности занятий, а посещать их можно круглогодично.

«Расширяя границы»

Реализация проекта «Безграничные возможности» показала, что реабилитационные услуги в нашем городе достаточно востребованы. И его создатели решили идти дальше — так родилась новая инициатива «Расширяя границы», которая стала продолжением первой.

Благодаря этому в Норильске появились новые услуги: АВА–терапия и бобат–терапия. АВА–терапия на сегодняшний день считается эффективным методом коррекции аутизма, а бобат–терапия успешно применяется для реабилитации детей с ДЦП различной степени тяжести. До недавнего времени подобного у нас в городе не было. Увы, пандемия внесла свои коррективы в привычную жизнь: групповые занятия пришлось отменить, а индивидуальные, к счастью, сохранились. Фонд президентских грантов учёл сложившуюся ситуацию и разрешил продлить сроки реализации проектов.

Действенность реабилитационных программ отмечали и сами специалисты. Ребятишки с инвалидностью или ОВЗ буквально преображались на глазах. Они становились более общительными, раскованными, чаще улыбались и стремились учиться чему–то новому. Аутисты становились более открытыми миру, у них заметно улучшались речевые навыки. У ребят с ДЦП совершенствовалась координация движений, укреплялись мышцы. Этому способствовало и то, что занятия проводились в игровой форме, в тесном контакте с инструктором, который мгновенно реагировал на малейшие изменения в поведении и настроении своего подопечного. Кроме того, некоторые ребятишки со своими мамами старались посещать различные занятия, совмещая, например, гидрореабилитацию и ролики, а ещё старались успеть и на творческие занятия.

«Покоряя вершины»

Пока осуществлялись на практике задачи второго проекта, уже появилась идея, и делались наброски следующего, который также поддерживал бы общую концепцию. Вскоре появилась программа «Покоряя вершины». Она дополняет имеющиеся методы реабилитации новыми направлениями: «Лыжи мечты» и клуб Soft skills. Первый планируется реализовывать на базе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», где подопечные фонда смогут освоить горные лыжи. Уже сейчас для работы с детьми прошли обучение четыре инструктора, закуплено необходимое оборудование.

Клуб Soft skills поможет благополучателям фонда научиться успешно решать жизненные задачи и взаимодействовать с окружающими, что очень важно для социализации детей–инвалидов и ребятишек с ОВЗ.

Хорошие идеи

– Когда мы только писали первый проект «Безграничные возможности», у нас время от времени возникало ощущение, что мир идёт к нам на встречу, –– делится Екатерина Галайда. — Мы подумали о гидрореабилитации и встретились с Мариной Третьяк, которая поддержала нашу идею и приняла самое активное участие в реализации своего направления. Подумали о роликах — и Вселенная послала нам Андрея Герасимова, Алексея Яковлева и скейт–парк «Шторм». Удивительно легко к нам приходили партнёры и находились ресурсы.

Екатерина Карасёва добавляет, что изначально, когда фонд «69 параллель» только создавался, её мама и первый председатель организации Нина Карасёва говорила: если изначально идея добрая и цели у неё благие, то найдутся и люди, и средства, и возможности:

– Мы верим в это и продолжаем генерировать идеи, писать проекты, реализовывать их, и пока всё складывается успешно. А значит, мы всё делаем правильно.

В тему

Гидрореабилитация с Мариной Третьяк © Владимир Макушкин

"Безграничные возможности"

Итоги 2019 года:

занятия по гидрореабилитации посетил 51 ребёнок;

48 ребятишек освоили роликовые коньки ;

в двух центрах 83 ребёнка занимались грудничковым плаванием — для них проведено 598 заплывов;

для работы с детьми дополнительное обучение прошли семь инструкторов.

организовано четыре праздника, участие в них приняли 68 детей.

«Лыжи мечты. Ролики» . Тренер – Алексей Яковлев © Владимир Макушкин

Начало пути

Первая проба пера в разработке проектов на конкурс Фонда президентских грантов у руководителей фонда «69 параллель» Екатерины Карасёвой и Екатерины Галайды состоялась 15 сентября 2017 года. В жизнь тогда был запущен проект «Нужные вещи», а средства его направили на развитие благотворительной программы «Сундук». Это позволило создать фримаркеты в Кайеркане и Дудинке, а также организовать доставку вещей и продуктов в удалённые таймырские посёлки.