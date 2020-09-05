Преодоление

Эта дата отмечается ежегодно 5 сентября. Накануне в благотворительном фонде «Территория добра» подвели итоги пятого благотворительного забега «Норильск, беги со мной!».

- В этот день я хочу сказать спасибо всем норильчанам, которые без колебаний протянули руку помощи нуждающимся и приняли участие в юбилейной акции, - говорит Наталья Солодовник, председатель фонда. – Благодаря их жизнелюбию, энергии и неравнодушию дети получили возможность пройти необходимые им курсы реабилитации.

В этом году из-за пандемии коронавируса забег проходил в онлайн-формате. В самом начале было сложно представить, как он пройдёт, но всё сложилось удачно. Более того, многим норильчанам и друзьям нашего города понравилась такая форма акции, поскольку она давала большую свободу выбора. Кто-то пробегал или проходил свою дистанцию на беговой дорожке или велотренажёре, кто-то выходил на природу: в леса, поля, горы. Другие свои километры проезжали на велосипеде или прыгали через скакалку, по одному и целыми семьями.

Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» проводился на грантовые средства конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей» «Норникеля». Его участниками в этом году стали 2200 человек, им удалось собрать более 600 тысяч рублей. Вместе благотворители преодолели больше 2,5 тысяч «километров добра» и выложили в соцсети 200 с лишним видеороликов о прохождении выбранных дистанций.

Собранных средств хватило на то, чтобы оплатить курс реабилитации в самарском «Реацентре» семилетнему Матвею Усачёву; оплатить проживание в Москве 15-летней Лизе Бекетовой, которая проходит очередной этап лечения в Российском онкологическом центре имени Н. Н. Блохина и мужественно сражается с остеосаркомой. Деньги пошли и на оплату курса реабилитации в Московском центре лечебной физкультуры «Галилео» для четырёхлетней Нади Марковой. Сейчас готовится к поездке в физкультурно-оздоровительный центр «Адели-Пенза» шестилетний Максим Пономарёв.

Каждый такой курс - это маленькая победа над недугом и новый шаг вперёд. За время онлайн-забега в благотворительный фонд «Территория добра» поступили обращения от родителей других ребятишек – друзей фонда. Очередной курс реабилитации прошла Нелли Крейс. Девочка делает успехи как в учёбе, так и в преодолении трудностей, связанных с ДЦП.

Ждут своей помощи и другие норильские дети. Информацию можно получить на сайте фонда «Территория добра»: t-dobra.ru.