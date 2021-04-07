Преподаватели бизнес-школы Сколково оценили работу норильского «Фаблаба» и подсказали, как усовершенствовать лабораторию
Преподаватели бизнес-школы Сколково оценили работу норильского «Фаблаба» и подсказали, как усовершенствовать лабораторию
«Фаблаб-Норильск» появился в 2015 году и является отделом Централизованной библиотечной системы Норильска.
На его счету масса образовательных курсов и мастер-классов по 3-D моделированию, проектированию, программированию, графическому дизайну, участие в крупных городских мероприятиях, а также ряд социально-культурных проекты, среди которых: «Школа космической инженерии», по итогам работы которой норильские подростки собрали 25 летательных аппаратов на основе модельного ракетного двигателя РД-1; «Бионика» - изготовление прототипа бионической кисти руки; «Топ.Музыка» - создание электронной музыкально-спортивной игры (синтезатора длинной 5,5 м); «Робоцып» - конкурс по созданию максимально автоматизированных инкубаторов для выведения цыплят.
По инициативе заместителя главы города Натальи Коростелевой бизнес-тренеры из Сколково Дмитрий Бризицкий и Алексей Яцына, которые сейчас находятся в Норильске в рамках образовательного проекта «Городские управленцы», побывали в «Фаблабе». Обсудили со специалистами концептуальную модель учреждения и возможные пути дальнейшего развития.
Они отметили, что «Фаблаб» - это больше, чем производственная лаборатория (FabLab является сокращением от fabrication laboratory). Это и образовательно-социальный центр, и пространство для коммуникаций инженеров, мейкеров, различных сообществ. Здесь решаются практические любые креативные задачи, а идеи становятся реальностью.
По итогам встречи, команде «Фаблаба» было предложено систематизировать взаимодействие с населением, а также даны конкретные советы, как переорганизовать пространство лаборатории. Через месяц договорились встретиться тем же составом, чтобы проанализировать проделанную работу и определить новые задачи.